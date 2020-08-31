Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero bugün İstanbul'da!

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın Isimat Mirin ve Enzo Roco’yu kadroda düşünmediğini rapor etmesinin ardından yönetim bu iki futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanırken savunma genç İspanyol’la takviye edilecek.

Beşiktaş yönetimi, geçen sezonu Deportivo ’da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Atletico ile el sıkışırken Montero bugün İstanbul ’da olacak.

Sağlık kontrolünden sonra takımla antrenmana çıkacağı öğrenilen Montero ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Geçen La Liga 2’de 30 maça çıkan ve Kral Kupası’nda da bir maçta görev yapan İspanyol stoper 1 asist yaptı.