Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeni transferi Valentin Rosier, bu akşam 22.30'da İstanbul'a geliyor.

01 Ekim 2020 Perşembe - 14:27
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından yeni sağ bekini buldu. Siyah-Beyazlılar'ın Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier, bu akşam 22.30'da İstanbul'a geliyor. 
 
VALENTIN ROSIER KİMDİR?
Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş transfer Valentin Rosier
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