Beşiktaş işi sıkı tuttu! 1 yıllık kontrat

Beşiktaş Aboubakar ile 1 yıl daha yola devam edecek.

27 Mart 2021 Cumartesi - 10:20
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Kara Kartal'da sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.
 
Sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon Euro olan maaşının artırılması da bekleniyor.

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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