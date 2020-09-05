Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Hatayspor'a gönderiyor

05 Eylül 2020 Cumartesi - 9:29
Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen isimleri göndermenin yollarını arıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, ortaya sürpriz bir iddia atıldı. TRT Spor
'un haberine göre, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor
'a kiralanıyor.
Mirin transferi için Beşiktaş
ile Hatayspor’un anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının iki kulübün yarı yarıya ödeyeceği aktarıldı.
Isimat-Mirin, geçtiğimiz sezonun başında Toulouse’a kiralanmıştı. Fransa
'da beklenen etkiyi gösteremeyen 28 yaşındaki futbolcu, 16 karşılaşmada süre alıp 1 gollük performans sergilemişti.