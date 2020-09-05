Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Hatayspor'a gönderiyor

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor yolunda. Siyah Beyazlı ekibin Guadeloupe asıllı Fransız futbolcunun kiralanması için Hatayspor’la anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

05 Eylül 2020 Cumartesi - 9:29
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Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen isimleri göndermenin yollarını arıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, ortaya sürpriz bir iddia atıldı. TRT Spor'un haberine göre, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'a kiralanıyor.
 
Mirin transferi için Beşiktaş ile Hatayspor’un anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının iki kulübün yarı yarıya ödeyeceği aktarıldı.
 
Isimat-Mirin, geçtiğimiz sezonun başında Toulouse’a kiralanmıştı. Fransa'da beklenen etkiyi gösteremeyen 28 yaşındaki futbolcu, 16 karşılaşmada süre alıp 1 gollük performans sergilemişti.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Isimat-Mirin Hatayspor
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