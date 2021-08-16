Beşiktaş istedi hazırlık maçında 5 gol attı

Süper Lig'e 3-0 Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş 'ta transferi konusunda anlaşmaya vardığı Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, hazırlık maçında 5. Lig ekibi Weymouth'a 5 gol attı.

Karşılaşmadan 13-0 galip ayrılan Chelsea'nin diğer gollerini ise Rose Barkley(3), Thiago Silva(2), Hudson Odoi(2) ve Reece James kaydetti.

SERGEN AÇIKLAMIŞTI

