Beşiktaş istedi hazırlık maçında 5 gol attı

Beşiktaş'ın transferinde sona geldiği Batshuayi hazırlık maçında 5 gol birden attı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:20
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Süper Lig'e 3-0 Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta transferi konusunda anlaşmaya vardığı Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, hazırlık maçında 5. Lig ekibi Weymouth'a 5 gol attı.
 
Karşılaşmadan 13-0 galip ayrılan Chelsea'nin diğer gollerini ise Rose Barkley(3), Thiago Silva(2), Hudson Odoi(2) ve Reece James kaydetti.
 
SERGEN AÇIKLAMIŞTI
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Chelsea'li Batshuayi ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, "Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak" dedi.

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Etiketler: batshuayi beşiktaş
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