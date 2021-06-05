Beşiktaş istedi Rosier'i Spartak Moskova kaptı!

Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği Rosier için Rus devi Spartak Moskova devreye girdi.

05 Haziran 2021 Cumartesi - 1:16
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Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Rosier konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kartal'ın  Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdürdüğü Rosier için Spartak Moskova devreye girdi.

 
Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Spartak Moskova'da göreve Teknik Direktör Rui Vitoria getirildi. Portekizli çalıştırıcının Rosier ile ilgili vereceği karara göre Rus kulübü transferi bitirecek.
 
A Bola'nın haberine göre Mosokova, Rosier'i transfer etmek için 5 milyon euro ödemeye hazır. Rosier bu sezon Beşiktaş'ta ligde 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı, 7 asist yaptı.

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Etiketler: rosier spartak moskova beşiktaş
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