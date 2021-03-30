Beşiktaş iyi ki almamış! Yokları oynuyor

Transfer sezonunda Beşiktaş'ın kapısından dönen Mario Mandzukic Milan'da henüz golle tanışamadı.

30 Mart 2021 Salı - 8:10
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Verona’ya giden 33 yaşındaki Kalinic 12 maçta sadece 1 gol kaydederken, Milan’la anlaşan Mandzukic 5 karşılaşmada şans buldu ancak golle buluşamadı. Kartal’ın müthiş ikilisi Aboubakar ve Larin ise toplamda 29 gol, 9 asiste imza attı.
 
Lider Beşiktaş bu sezon golcüleri Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’den yüksek verim alıyor. Aboubakar şimdiye kadar Süper Lig’de 15 gol ve 5 asistle 20 gole doğrudan katkı yaptı. Larin ise 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi, 18 gole direkt katkı verdi. Toplamda 29 gol, 9 asist üreten Kartal’ın müthiş ikilisi, 38 golü doğrudan etkiledi.
 
Büyük performans
 
Porto’dan bedelsiz gelen Aboubakar’ın transferi kağıt üzerinde son derece riskli görünüyordu. Yakın dönemde dizinden geçirdiği uzun süreli sakatlıklar yüzünden, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da Kamerunlu yıldızın transferi konusunda haklı endişeleri vardı. Ancak Aboubakar ortaya koyduğu performansla tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Larin ise sezon başında son anda takımda kalmıştı. Bedelsiz olarak ABD’ye gönderilmesi bile gündeme gelen Larin, golcü transferi geciktiği için kadroda tutulmuştu.
 
Aboubakar-Larin ikilisiyle sezona başlayan Beşiktaş’ın gündemine gelen diğer golcüler ise Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Hulk oldu. Teknik heyetin sezon başında çok istediği Kalinic, Verona’ya giderken, İtalyan ekibinde varlık gösteremedi. 12 maçta şans bulan 33 yaşındaki Hırvat forvet sadece 1 gol kaydetti.
 
Hulk’tan bir gol
 
Kartal devre arasında ise Mandzukic ve Hulk ile ciddi olarak ilgilendi. Teknik heyet önce Mandzukic’i ardından Hulk’u isterken, mali disiplini sürdürmeye çalışan siyah-beyazlı yönetim, Everton’dan Cenk Tosun’u getirdi. Devre arasında Milan’la anlaşan 34 yaşındaki Hırvat santrfor Mandzukic sadece 5 maçta oynadı ve henüz golle buluşamadı. 34 yaşında olan Brezilyalı forvet Hulk ise 3 maçta şans buldu ve 1 gol attı.
 
Hırvatlar kayboldu
 
Beşiktaş’ın ilgilendiği Nikola Kalinic ile Mario Mandzukic’in transferdeki tercihleri İtalya oldu. Atletico Madrid’le yollarını ayıran 33 yaşındaki Kalinic, Verona’nın yolunu tutarken, Katar defterini erken kapatan 34 yaşındaki Mandzukic, Milan’la anlaştı.
 
Beklentilere yanıt veremeyen Hırvat forvetler sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak olan Kalinic sakatlığı yüzünden toplam 13 maç kaçırdı. Serie A’da 4, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 maçta görev yapan Mandzukic ise sakatlığı yüzünden ligdeki son 6 maçta kadroda yer almadı.

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Etiketler: mandzukic beşiktaş milan
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