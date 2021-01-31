Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın kontratını uzattı.

31 Ocak 2021 Pazar - 12:57 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 13:05
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Süper Lig'de 22. haftaya lider giren Beşiktaş, derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesi taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.
 
Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Josef de Souza, bir yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.
 
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

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Etiketler: josef de souza beşiktaş
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