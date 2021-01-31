Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de 22. haftaya lider giren Beşiktaş , derbi mücadelesinde Trabzonspor 'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesi taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Josef de Souza, bir yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.