Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

31 Ocak 2021 Pazar - 12:57
| Son Güncelleme : 31 01 2021 - 13:05
Süper Lig'de 22. haftaya lider giren Beşiktaş
, derbi mücadelesinde Trabzonspor
'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesi taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.
Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Josef de Souza, bir yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.