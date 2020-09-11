Beşiktaş 'Kalinic' dedi!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda beklenen hamleyi yapıyor... Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Hırvat oyuncuya, "1 milyon Euro imza parası verelim, bonservisini al, gel" teklifinde bulundu.

11 Eylül 2020 Cuma - 12:07
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci! "Yılın transferini yaptık!" Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Beşiktaş, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı! Beşiktaş'ın ilgilendiği Aboubakar'da flaş gelişme!

Kalinic adım adım Beşiktaş'a... Ağustos'ta Lille transferi resmen açıklanan Burak Yılmaz'ın yerini hâlâ dolduramayan Beşiktaş golcü transferinde gaza bastı. Papiss Cisse, Mario Mandzkukic, Ze Luis ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle görüşen Kara Kartal, Nikola Kalinic'te karar kıldı. Hırvat oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi.
 
Siyah-Beyazlılar, İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki forvete, "1 milyon Euro imza parası verelim, bonservisini al, gel" teklifinde bulundu.
 
Atletico Madrid zorluk çıkarmayacak
Bu öneriye sıcak bakan tecrübeli golcü de kulübüyle görüşmelere başladı. Kalinic'ten istediği verimi alamayan ve yıldız oyuncunun teknik direktör Diego Simeone'nin gelecek planları arasında yer almaması sebebiyle Madrid temsilcisinin de transferde zorluk çıkarmaması bekleniyor.
 
Kalinic ile Atletico arasındaki pazarlıkların olumlu devam ettiği öğrenilirken, Beşiktaş da bu görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Beşiktaş transfer Kalinic
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi son dakika! Erol Bulut'un kararıyla... Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi son dakika! Erol Bulut'un kararıyla...
Edin Visca sürprizi! Yeni adresi...Edin Visca sürprizi! Yeni adresi... Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! Emre ile konuştum... Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! Emre ile konuştum... Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.