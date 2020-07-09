Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı.

09 Temmuz 2020 Perşembe - 22:57
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Süper Lig'in 31. haftasında üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.
 
Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Kevin Prince Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'da ise golleri 21. ve 29. dakikalarda Fode Koita attı.
 
Bu sonuçla Beşiktaş 53 puanla 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada kaldı.
 
Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-2
 
GOLLER: 6' Tyler Boyd, 49' Kevin Prince Boateng (Beşiktaş) 21' ve 29' Fode Koita (Kasımpaşa)
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak
 
Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
7' Caner'in sol kanattan arka direğe yerden gönderdiği topu iyi tamamlayan Boyd'un vuruşu ağlarla buluştu.
 
16' Thiam'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.
 
21' Thiam'ın kafa pasıyla kale önünde bomboş kalan Koita'nın plase vuruşu ağlarla buluştu.
 
29' Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşu yakın direkten ağları havalandırdı
 
41' Atiba'nın ceza sahası dışından çektiği gelişine şutta top kaleciden döndü.
 
49' Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Boateng skora bir kez daha dengeyi getirdi.
 
61' Beşiktaş'ta Elneny'nin ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı gitti.
 
74' Kullanılan köşe vuruşu uzak köşedeki Boateng'e gitti, Boateng'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

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