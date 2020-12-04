Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM)

04 Aralık 2020 Cuma - 19:32
| Son Güncelleme : 04 12 2020 - 20:00
27'Kasımpaşa bu anlarda rakip yarı alanda daha fazla görünmeye başladı.
26'Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte oluşan karambolde Fode Koita vuruş imkanı bulamadı, top kaleci Utku'da kaldı.
22'Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan
açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.
21'VAR tarafından bir süre incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Oyun
kaldığı yerden devam ediyor.
20'PENALTI BEKLENTİSİ! Ghezzal ceza alanına sokulurken kontrolüne almak istediği top Brecka'nın koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu devam ettirirken Beşiktaş
lı oyuncular penaltı bekledi.
11'Kasımpaşa'da sakatlanan Gilbert Koomson yerini Kevin Varga'ya bıraktı.
10'Kasımpaşa'da Gilbert Koomson topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sedye sahaya çağrıldı.
9'Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçilirken tempo yavaş yavaş yükselmeye başladı
8'Sol kanattan son çizgiye inen N'Kodou'nun kale önüne doğru çevirdiği topu Aboubakar'dan önce araya giren Kasımpaşa
savunması uzaklaştırdı.
4'Dorukhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rosier için ofsayt bayrağı kalktı.
3'Kasımpaşa tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Beşiktaş maçın başında oyunu rakip yarı alana yıktı.
2'Beşiktaş çok adamla rakip yarı alanda top çeviriyor.
VE MAÇ BAŞLADI...
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic