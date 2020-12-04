Beşiktaş - Kasımpaşa heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

BJK-PAŞA

Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'yi de deviren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puan tablosunda 4. sıraya kadar tırmandı.Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz'ün cezası sona erdi ve maç kadrosunda yer alıyor ancak son antrenmanda sakatlanan Josef de Souza, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakat olan diğer isimler. Ajdin Hasic koronavirüs karantinasında.Derbi kadrosuna kıyasla TD Sergen Yalçın'ın Josef yerine Dorukhan'ı aynı pozisyona monte edeceğini düşünebiliriz. Ersin dönse de Utku Yuvakuran ile devam edecektir.

Sezona Mehmet Altıparmak'la başlayıp apar topar İrfan Buz'a devredilen Kasımpaşa koltuğu, 2 hafta sonra Fuat Çapa'ya geçti. Çapa da takım başındaki 3. dönemine Gençlerbirliği galibiyetiyle start verdi.Ertuğrul Taşkıran, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest ve Bengali-Fode Koita'nın koronavirüs karantinaları sona erdi. Ahmet Oğuz en az 1 hafta daha takıma katılamayacak.Anıl Koç sakat, Aytaç Kara da kendisi koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Koita'nın yokluğunda golcü dümenine Armin Hodzic oturdu. Forma giydiği son 2 maçta 3 gol attı. Hodzic ile birlikte Gilbert Koomson, Alan Lima Carius ve Kevin Varga hücuma destek veren diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son 3 lig maçında "karşılıklı goller" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 11 lig maçı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST bitti. (11 maç - 50 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!%45'lik kesim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren derbi fatihi siyah-beyazlılardan yine galibiyet bekliyor...%40'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.