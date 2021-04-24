24 Nisan 2021 Cumartesi - 20:37
| Son Güncelleme : 24 04 2021 - 20:46
MAÇTAN DAKİKALAR
13'
GOL! Beşiktaş
, N'Koudou'nun golüyle 2-1 öne geçti!Gol - Georges-Kevin N'Koudou
11' Kayserispor'da Muhar ceza alanı dışından etkili bir şut gönderdi! Ersin uzandı ancak top az farkla yan ağlara çarpıp auta çıktı.
6'
GOL! Kayserispor
Pedro Hennrique'nin golüyle hemen karşılık verdi! Skor 1-1!Gol - Pedro Henrique
4' GOL! Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle Beşiktaş, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.Gol - Rachid Ghezzal
2' Ljajic ceza alanı içinde yerde kaldı! Beşiktaş penaltı kazandı!