Beşiktaş - Kayserispor

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 20:37 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 20:46
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Trabzonspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 İttifak Holding Konyaspor 0 - Atakaş Hatayspor 0 Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ı kadro dışı bıraktı Beşiktaş'a bu sefer de Atiba şoku

MAÇTAN DAKİKALAR

13' GOL! Beşiktaş, N'Koudou'nun golüyle 2-1 öne geçti!Gol - Georges-Kevin N'Koudou
11' Kayserispor'da Muhar ceza alanı dışından etkili bir şut gönderdi! Ersin uzandı ancak top az farkla yan ağlara çarpıp auta çıktı.
6' GOL! Kayserispor Pedro Hennrique'nin golüyle hemen karşılık verdi! Skor 1-1!Gol - Pedro Henrique
4' GOL! Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle Beşiktaş, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.Gol - Rachid Ghezzal
2' Ljajic ceza alanı içinde yerde kaldı! Beşiktaş penaltı kazandı!

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Terim komple bir takımı gönderiyor Galatasaray'ın içi boşalıyor! 11 ayrılık Fatih Terim komple bir takımı gönderiyor Galatasaray'ın içi boşalıyor! 11 ayrılık
Emre Belözoğlu'na bir yardımcı daha! Fenerbahçe pro-lisans sorununu Şenol Çorlu ile hallettiEmre Belözoğlu'na bir yardımcı daha! Fenerbahçe pro-lisans sorununu Şenol Çorlu ile halletti Galatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyorGalatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyor Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da!Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.