Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş uzun süredir gündeminde bulunan Kenan Karaman'ı resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:08 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:31
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada,  "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan  Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına  inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri  kullanıldı.
 
Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var"  etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi  oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme  sırası bende." dedi.

 

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