Beşiktaş Kevin Bua'yı bitirdi

Beşiktaş, sol kanada aradığı ismi buldu. Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde bulunan İsviçreli Kevin Bua ile her konuda anlaştı. 26 yaşındaki yıldızın imzayı atması an meselesi

31 Temmuz 2020 Cuma - 11:18
İLGİLİ HABERLER
Gökhan Töre Beşiktaş için gemileri yaktı! Beşiktaş'ta Vida yol ayrımında Jens Jönsson'dan Beşiktaş açıklaması! Beşiktaş, Fabrice N'Skala ile anlaştı Beşiktaş'ta Karius'tan kötü haber! UEFA bildirdi

Gelecek sezon için maliyeti düşük ve bonservisi elinde isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncular için harıl harıl çalışıyor. Bu doğrultuda yönetimin büyük bir gizlilik ile yürüttüğü sol kanat transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Kara Kartal, son olarak Basel forması giyen 26 yaşındaki Kevin Bua ile her konuda anlaştı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da Bua ile arada sadece ufak pürüzler kaldığını söyledi. Bu doğrultuda İsviçreli yıldız futbolcunun bayram sonrasında Türkiye’ye gelerek kendisini Siyah-Beyazlı formaya bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.
 
İstikrar abidesi
 
Bua, geçen sezon Basel ile çıktığı 29 karşılaşmada istikrarı ile sezonun en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda Bua 7 gol ve 7 asistle 14 gole direkt etki etti.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Fatih Terim veto etti! Arda Turan...</div> <div>  </div>
Fatih Terim veto etti! Arda Turan...
 
Galatasaray'a müjde! 3 milyon euroya...Galatasaray'a müjde! 3 milyon euroya... Acun Ilıcalı transferde ilk bombayı patlatıyor!Acun Ilıcalı transferde ilk bombayı patlatıyor! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu onay verdi! Fenerbahçe ilk yabancı transferini bitiriyor...Erol Bulut ve Emre Belözoğlu onay verdi! Fenerbahçe ilk yabancı transferini bitiriyor...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.