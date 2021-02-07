Beşiktaş - Konyaspor maçı Misli.com'da

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği haftada liderliği geri alma fırsatı eline geçen Beşiktaş, Vodafone Park'ta son haftaların formsuz takımı Konyaspor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

07 Şubat 2021 Pazar - 14:57
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BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

Son 2 maçta 5 puan bırakıp zirveyi rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ta 5 eksik var!Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre sakat, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezalı. Karantina süreci devam eden Cenk Tosun da maç kadrosunda olmayacak.TD Sergen Yalçın, Welinton yerine yeniden Francisco Montero'ya ilk 11'de şans verebilir. Son maçlarda yorgunluğa bağlı performans düşüklüğü gösteren Atiba Hutchinson yerine de Necip Uysal'ı görebiliriz.Antalya deplasmanında sonradan oyuna girip asist sayısını 10'a çıkartan Rachid Ghezzal ilk 11'deki yerini geri alacaktır. Hücumun diğer parçaları her zamanki gibi Cyle Larin ve Vincent Aboubakar olacak.

Galatasaray'ı 4-3 yendikten sonra hücum oynamaya devam edip keyifli maçlar izleten ancak üst üste 3 yenilgi alan Konyaspor, arkasından 2 maç sıfıra yakın hücum üretkenliği gösterip 0-0'lık skorlarla sahadan ayrıldı.İstanbul deplasman kafilesi resmi olarak açıklanmadı ancak sezonu kapatan Alper Uludağ ile Marin Anicic'in maç kadrosunda olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.TD İsmail Kartal, savunmayı ön planda tuttuğu son 2 maçta Levan Shengelia, Zymer Bytyqi ve Amar Rahmanovic'i ikinci yarılarda sahaya sürmüştü. Orta sahanın merkezinde Marko Jevtovic ve Amir Hadziahmetovic görev yaptı. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Konyaspor'un deplasmandaki son 5 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Konyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 7 maç toplam 35 gole sahne oldu!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!%77'lik kesim son 8 maçında sadece 1 kere kazanabilen Konyaspor karşısında siyah-beyazlı ekibe güveniyor...%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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