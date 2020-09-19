Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaya davet etti.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 14:06
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AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok  sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu  yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve  idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye  konuştu.
 
"Masrafları tarafımızca karşılanacak"
Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını  kaydeden Erdoğan şunları söyledi:
"Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan  iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı  ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını  korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test  yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz  büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan  Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi  yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu  testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi  bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."
 
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Antalyaspor test corona virüs
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