Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Antalyaspor’un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye konuştu.

"Masrafları tarafımızca karşılanacak"

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi: