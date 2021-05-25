Beşiktaş Larin'den 10 milyon euro bekliyor

Bu sezon Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Larin için Beşiktaş 10 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

25 Mayıs 2021 Salı - 10:07
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Beşiktaş formasıyla bu sezon 45 resmi maça çıkarken 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin, İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ara transfer döneminde bazı İngiliz ekiplerinden Kanadalı golcü için gelen teklifleri geri çevirmişti. Everton, West Ham United ve West Bromwich Albion’un Larin’e resmen talip oldukları ancak Kartal’ın şampiyonluğa ulaşmak için golcü oyuncuyu bırakmadığı ileri sürülmüştü.
 
Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin çok memnun olduğu Cyle Larin’i yurt dışından çok cazip bir teklif gelmemesi halinde yine kadroda tutacağı ifade edildi. İngiltere’den 10 milyon euroyu aşan bir teklif gelmesi durumunda Kanadalı yıldızın elden çıkarılabileceği öğrenildi. Cyle Larin şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu belirtirken, Avrupa’ya da açık kapı bırakmıştı.

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Etiketler: larin beşiktaş
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