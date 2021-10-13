Beşiktaş Larin için A planı da hazırladı B planı da

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi. Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar devre arasında Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak. Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek.





Yönetim sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında para kazanmaya bakalım" dediği öğrenildi. Genç yıldıza 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor.