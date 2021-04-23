Beşiktaş Larin için Premier Lig ekiplerinden 12 milyon euro istedi

Beşiktaş, iki İngiliz kulübünden 12 milyon Euro talep etti. Larin ile Fransa'dan St. Ettienne de yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın gelecek sezon bütçesini oluşturabilmesi için Larin'e veda etmesi bekleniyor. Bu sezon 33 maçta forma giyen Cyle Larin 15 gol atarken 4 asist yaptı. (Skorer)