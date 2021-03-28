Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi! 15 milyon euro

Beşiktaş'ta yönetim bu sezon muhteşem bir çıkış gösteren Cyle Larin için bonservis ücreti belli oldu.

Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.