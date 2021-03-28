Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi! 15 milyon euro

Beşiktaş, İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Cyle Larin için 15 milyon euro'luk fiyat belirledi.

28 Mart 2021 Pazar - 11:38
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Beşiktaş'ta yönetim bu sezon muhteşem bir çıkış gösteren Cyle Larin için bonservis ücreti belli oldu.
 
Siyah-Beyazlılar, özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alan golcü futbolcusu Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro isteyecek. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
 
Kartal, Kanadalı golcüyü 2018 yılında 1.85 milyon Euro'ya transfer etmişti. Larin son milli maçta Bermuda'ya karşı hattrick yapmıştı.

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Etiketler: larin beşiktaş
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