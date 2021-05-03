Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi! 15 milyon euro

Sergen Yalçın’ın çok yerinde bir hamleyle sol kanada monte ettiği Larin resmen patlama yaptı. Başarılı futbolcu performansının yanı sıra bonservis bedelini de katladı. Devre arasında İngiltere ’ye gönderilmeyen golcünün bonservis bedeli 15 milyon euro olarak açıklandı

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Atakaş Hatayspor maçındaki müthiş gol gösterisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Rakip fileleri 4 kez sallarken 7-0’lık galibiyette başrolü oynayan 26 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 19’a çıkardı, kariyer rekoru kırdı.

Bu sezon 6-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından Atakaş Hatayspor’a karşı 4 gol atarak tarihe geçen Cyle Larin rötarlı da olsa hak ettiği değeri buldu. 2017-18 sezonunun devre arasında MLS Ligi ekibi Orlando City’den 1 milyon 850 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Kanadalı golcüyü dönemin başkanı Fikret Orman ABD ’de canlı izlemişti. Transfer komitesi başkanı Umut Güner’in yoğun çabalarıyla Beşiktaş ’a kazandırılan Cyle Larin ilk sezonunda ve ertesi yıl düzenli oynama şansı bulamadı. Wagner Love transferi de o dönem Süper Lig’e alışma döneminde bulunan Kanadalı golcünün önünü kapatan bir faktör olmuştu.

Sol kanatta coştu

2019-20 sezonunu kiralık olarak Zulte Waregem’de geçiren Larin, Belçika’da kendine geldi. Yıldız futbolcuya Türkiye’ye dönüşte Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından çok farklı bir rol verildi. Yalçın santrfor pozisyonunda Aboubakar kadar üretken olmadığı için Larin’i sol kanada monte etti. Bu sürpriz hamle Kanadalı yıldızın performansını zirveye yükseltti.

