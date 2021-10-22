Beşiktaş Larin kararını verdi!

Beşiktaş'ta Larin bilmecesi yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı oyuncunun ara transfer döneminde gitme ihtimalini yüksek görüyor.

Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı, Şampiyonlar Ligi 'nde ise Sporting'e 1 gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin'le ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon Euro'ya oynayan Larin'in menajeri 2.2 milyon Euro'da diretiyor.