Beşiktaş Larin kararını verdi!

Yeni sözleşme konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Larin ocakta satış listesinde olacak.

22 Ekim 2021 Cuma - 13:43
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Beşiktaş'ta Larin bilmecesi yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı oyuncunun ara transfer döneminde gitme ihtimalini yüksek görüyor.
 
Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting'e 1 gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin'le ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon Euro'ya oynayan Larin'in menajeri 2.2 milyon Euro'da diretiyor.
 
Yönetim ise 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve Larin'e devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.

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Etiketler: larin beşiktaş
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