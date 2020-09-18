Beşiktaş maçı öncesi Antalyaspor'da pozitif virüs vakaları! Uçuş iptal...

18 Eylül 2020 Cuma - 16:43
Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor
’un yaptırdığı Covid-19 test sonuçlarında, çok sayıda oyuncunun pozitif çıktı.
Kafile henüz İstanbul
’a gelemedi. Oyuncular şu anda ikinci testten geçiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık
protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor.
Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş
kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşma ile ilgili verilecek karar merak konusu.