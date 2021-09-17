Beşiktaş maçı sonrası özür!

B.Dortmund taraftarları Beşiktaş maçından sonra giyilen formaları beğenmedi.

17 Eylül 2021 Cuma - 13:49
İLGİLİ HABERLER
Golden Boy ödülüne Ersin Destanoğlu damgası Yönetim Pjanic'e hayran kaldı! 'İyi ki almışız' Beşiktaş'ta can sıkıcı sakatlık! B.Dortmund maçında Nkoudou yok Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz yayınlanacak mı? Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı... Beşiktaş'ta 2 B.Dortmund'da 5 eksik var!

Taraftarlarca getirilen eleştirilerin başında, kulüp logosunun forma üzerindeki kullanım şeklinin geldiği belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre bir çok Dortmund taraftarı sosyal medyada bu formaya yönelik eleştirilerini dile getirdi.
 
Üretici firma PUMA’nın CEO’su Björn Gulden Ruhrnachrichten’e yaptığı açıklamada ortaya çıkan durumdan dolayı özür diledi ve ilerde yapılacak imalatlarda bu eleştirilerin dikkate alınarak yeni formaların üretileceğini söyledi.
 
Bild Gazetesi, Beşiktaş maçında tercih edilen formanın Borussia Dortmund taraftarlarından büyük tepki topladığını manşetine taşımıştı. (Skorer)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: borussia dortmund beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş! Avrupa'da ülke puanına en çok katkı yapan takım ortaya çıktı! En az 15.sırada olmamız lazım ama... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş! Avrupa'da ülke puanına en çok katkı yapan takım ortaya çıktı! En az 15.sırada olmamız lazım ama...
Frankfurt - Fenerbahçe maçından sonra Mesut'u, Osayi'yi, Valencia'yı değil onu övdüler! 'Takımı krizden kurtardı'Frankfurt - Fenerbahçe maçından sonra Mesut'u, Osayi'yi, Valencia'yı değil onu övdüler! 'Takımı krizden kurtardı' Herkes aynı soruyu soruyor Frankfurt - Fenerbahçe maçında Pelkas'ın penaltısı neden tekrarlanmadı? İşte kural kitabında yazanlarHerkes aynı soruyu soruyor Frankfurt - Fenerbahçe maçında Pelkas'ın penaltısı neden tekrarlanmadı? İşte kural kitabında yazanlar Frankfurt - Fenerbahçe maçı bitti Mesut Özil tartışması bitmedi! Vitor Pereira'ya gönderme 'Daha ne yapsın?'Frankfurt - Fenerbahçe maçı bitti Mesut Özil tartışması bitmedi! Vitor Pereira'ya gönderme 'Daha ne yapsın?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.