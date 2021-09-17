Beşiktaş maçı sonrası özür!

Taraftarlarca getirilen eleştirilerin başında, kulüp logosunun forma üzerindeki kullanım şeklinin geldiği belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre bir çok Dortmund taraftarı sosyal medyada bu formaya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Üretici firma PUMA ’nın CEO ’su Björn Gulden Ruhrnachrichten’e yaptığı açıklamada ortaya çıkan durumdan dolayı özür diledi ve ilerde yapılacak imalatlarda bu eleştirilerin dikkate alınarak yeni formaların üretileceğini söyledi.