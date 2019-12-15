Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın: Burayı özlemişiz

2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de olmayı özlediğini belirtirken şu sözleri kullandı;

''Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok zor şartlarda oynadık, ciddi taraftar baskısı, burada Beşiktaş 'a karşı oynamak kolay değil ama doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum, hafta boyunca buna çalışmıştık.''

BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK

''Dolmabahçe'yi özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık.''

BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ADAYLARDAN