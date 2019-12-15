Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın: Burayı özlemişiz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

15 Aralık 2019 Pazar - 22:33
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2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de olmayı özlediğini belirtirken şu sözleri kullandı;
 
''Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok zor şartlarda oynadık, ciddi taraftar baskısı, burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil ama doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum, hafta boyunca buna çalışmıştık.''
 
BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK
 
''Dolmabahçe'yi özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık.''
 
BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ADAYLARDAN
 
''Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından.''

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