Beşiktaş Mame Diouf'un peşine düştü

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş Hatayspor 'un forveti Mame Diouf'un peşinde... İspanyol basını İstanbul ekibinin kadrosunu genişletmesi gerektiğinin farkında olduğunu, bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı. Haberde Kartal'ın Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planladığı ve Diouf'u da bu sebepten transfer etmek istediği vurgulandı.

İspanyollara göre Beşiktaş 33 yaşındaki forvetle görüşüyor ve iş imza aşamasına geldi. Diouf bu sezon 33 maçta forma giydi ve 16 gol kaydetti. Bu rakam onu Kartal'ın transfer listesine soktu.

33 yaşındaki yıldızın Hatayspor ile kontratı sezon sonu bitiyor. Kartal bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu renklerine katabilecek.