Beşiktaş- Medipol Başakşehir: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş Başakşehir 'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmada Beşiktaş Aboubakar ve Vida'nın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda konuk Başakşehir tüm riskleri aldı ve önce Deniz Türüç ardından Giuliano'nun golleriyle maça eşitlik geldi: 2-2

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi. Beşiktaş ilk uzatma devresinde Larin ile 3-2 öne geçti ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Beşiktaş kupada finale yükselen ilk takım oldu.

MAÇTAN NOTLAR

DORUKHAN TOKÖZ, 5 MAÇ SONRA 11'DE

Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11'de başlayan Dorukhan Toköz, 5 maç sonra 11'de görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçına 11'de başlamıştı. Dorukhan Toköz, o karşılaşmada N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bek olarak görev almıştı. Dorukhan bu karşılaşmada ise kendi mevkisi olan orta sahada forma şansı buldu.

OĞUZHAN YİNE KUPADA YER BULDU

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşmasında 11'de görev alan Oğuzhan Özyakup, 5 maçlık aranın ardından bir maça 11'de başladı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 11'de görev alan Oğuzhan Özyakup, sonrasında ligde oynanan 5 maçta sadece Denizlispor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında 20 dakika görev aldı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, her karşılaşma öncesinde bir futbolcu için pankart asarken, bu maçta da Oğuzhan Özyakup'un 'Maestro Ozi' pankartı tribünlerde yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN MİKA-DER'E ANLAMLI DESTEK

Siyah-beyazlı kulüpten, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde anlamlı bir adım geldi. Beşiktaş Kulübü, sahaya Minik Kalplerle El Ele Derneği logolu maskelerle çıktı. Beşiktaşlı futbolcular, 21 Temmuz 2008 yılında; aile içi şiddet, taciz, ensest, töre, aile parçalanması, doğal afetler, ekonomik imkansızlıklar gibi nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet koruması altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-Der’e destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın seremonisine MİKA-DER logolu maskelerle çıktı.

AYKUT KOCAMAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK