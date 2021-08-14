Beşiktaş Mert Günok'la 3 yıllık anlaşma yaptı!

Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok'la 3 yıllık kontrat imzaladı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:06
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
 
Bugün sağlık kontrolleri tamamlanan Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın bu transferi kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
 
Mert Günok'u transfer süreci hakkında Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler: mert günok beşiktaş
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