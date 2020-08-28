Beşiktaş, Ndiaye transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayıyor. Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçen siyah beyazlılar, Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti. Küluplerin anlaşması halinde Ndiaye, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.