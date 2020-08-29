Beşiktaş, Nikola Kalinic'i bekliyor

Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Nikola Kalinic'in Atletico Madrid'den bonservisini almasını bekliyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:04
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Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hücum hattını takviye etmek için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş yönetimi; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse isimleriyle temas kurdu. Ancak listesindeki isimlerden henüz biriyle anlaşma sağlayamayan siyah beyazlılar, son olarak Nikola Kalinic ismi üzerine yoğunlaştı.
 
Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Roma’da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcu için büyük çaba sarf eden yönetim, takımıyla Atletico Madrid’le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
 
MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI
 
Hırvat golcüyle maaş konusunda anlaşma sağlayan yönetimin, deneyimli ismin kulübü Atletico’dan bonservisini almasını beklediği ifade edildi.
 
Geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Roma’da 19 karşılaşmaya çıkan Kalinic, rakip fileleri 5 kez sarsmış, 2 de asist yapmıştı. Atletico Madrid’in yeni dönem planlamasında yer almayan yıldız futbolcunun, kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Bu doğrultuda İspanyol kulübünün, Kalinic’e ayrılığı konusunda bir zorluk çıkarması beklenmiyor. (Fanatik)
 
 

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