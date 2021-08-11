Beşiktaş onu o Cagliari'yi istiyor

Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş 'ın Radja Nainggolan pazarlıklarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Belçikalı oyuncunun Inter'le olan sözleşmesinin fesh edilmesi ve yıldız ismin boşa çıkmasının ardından yeni takımı merakla bekleniyor. Nainggolan'ın Beşiktaş tarafından ısrarla istendiği ancak oyuncunun Cagliari'ye imza atmasının daha büyük olasılık olduğu İtalya n basınının manşetlerine taşındı.

Beşiktaş'ın tüm yoğun çabasına rağmen oyuncunun Cagliari'ye olan bağlılığı ve İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle Cagliari'yle yeniden anlaşacağı ifade edilirken deneyimli orta saha oyuncusunun resmi imzayı da hafta bitmeden atacağı ifade ediliyor.