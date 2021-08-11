Beşiktaş onu o Cagliari'yi istiyor

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği yıldız orta saha Nainggolan Cagliari'yi tercih etti.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:52
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Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ın Radja Nainggolan pazarlıklarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
 
Belçikalı oyuncunun Inter'le olan sözleşmesinin fesh edilmesi ve yıldız ismin boşa çıkmasının ardından yeni takımı merakla bekleniyor. Nainggolan'ın Beşiktaş tarafından ısrarla istendiği ancak oyuncunun Cagliari'ye imza atmasının daha büyük olasılık olduğu İtalyan basınının manşetlerine taşındı.
 
Beşiktaş'ın tüm yoğun çabasına rağmen oyuncunun Cagliari'ye olan bağlılığı ve İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle Cagliari'yle yeniden anlaşacağı ifade edilirken deneyimli orta saha oyuncusunun resmi imzayı da hafta bitmeden atacağı ifade ediliyor.
 
2010 yılında Piacenza'dan Cagliari'ye transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştiren Nainggolan, en son geçen sezon da Cagliari formasını giymiş ve 29 maçta 1 gol kaydetmişti.

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Etiketler: nainggolan beşiktaş
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