Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Beşiktaş kulübü, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal transferini resmen duyurdu. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli yıldızın maliyetinin 3 milyon euro olduğu açıklandı.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 19:26
İLGİLİ HABERLER
TFF'den UEFA'nın kaldırdığı deplasman golü kararı! Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA Süper Kupa'nın sahibi Chelsea Galatasaray'da Victor Enok Nelsson 5 yıllık imzayı attı Mert Günok transferinde flaş gelişme! Beşiktaş duyurdu

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve ligi asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarla yeniden anlaştı.
 
Beşiktaş Kulübü, başarılı hücum oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City'ye 3 milyon euro bonservis ödeyecek.
 
İşte KAP'a yapılan açıklama;
 
Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere  üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
 
"NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİRİM"
 
Cezayirli futbolcunun transferini bir video ile duyuran Beşiktaş, Ghezzal'ın geçen sezon lisans evraklarının son gün motorla yetiştirilmesinden yola çıkarak bir konsept hazırladı.
 
Başarılı futbolcunun videoda, "Endişelenme, ben nereye gideceğimi bilirim" sözleri dikkat çekti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea - Villarreal maçına damga vuran olay! Uzatmaların bitimine 1 dakika kala... UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea - Villarreal maçına damga vuran olay! Uzatmaların bitimine 1 dakika kala...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine flaş talep! 3 yıldızın satışına onay verdi...Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine flaş talep! 3 yıldızın satışına onay verdi... PSG'de Lionel Messi transferi kriz çıkardı! Süper yıldız takımdan ayrılmak istiyor...PSG'de Lionel Messi transferi kriz çıkardı! Süper yıldız takımdan ayrılmak istiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim duyurmuştu! Victor Nelsson'dan sonra bir transfer daha...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim duyurmuştu! Victor Nelsson'dan sonra bir transfer daha...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.