Beşiktaş, Rachid Ghezzal'i kiraladığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı.

AA 05 Ekim 2020 Pazartesi - 21:20 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 21:21
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Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattığını duyurdu.
 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 

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Etiketler: Beşiktaş transfer Rachid Ghezzal
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