Beşiktaş Rio Ave maçında penaltılarla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Rio Ave'ye penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda etti.

BEŞİKTAŞ 1-1 RIO AVE (PENALTILAR)

GOL: 15' Güven Yalçın, 85' Bruno Moreira

İlk yarı sonucu: 1-0

Normal süre sonucu: 1-1

PENALTILAR

Mensah penaltıyı gole çevirdi 1-0

Moreira penaltıyı gole çevirdi 1-1

Gökhan Töre penaltıyı gole çevirdi 2-1

Santos penaltıyı gole çevirdi 2-2

Welinton penaltıyı kaçırdı 2-2

Jambor penaltıyı gole çevirdi 2-3

Larin penaltıyı kaçırdı 2-3

Rio Ave'de penaltı gol oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

Beşiktaş yedekler: Ersin, Vida, Kartal, Mensah, Hasic, Gökhan Töre, Larin

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos, Moreira

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4' Ljajic'in ara pasında Güven Yalçın hareketlendi ancak top hızlı. Aut.

12' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ivo Pinto topu ceza sahasına doğru doldurdu. Toni Borevkovic'ten seken top auta gitti.

15' GOL! Beşiktaş Güven Yalçın'la öne geçti. Necip'in sağdan ortasında Güven arka direkte kafayla topu ağlara yolladı

19' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü

24' Ivo Pinto sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasına hareketlenen Piazon'u topla buluşturmak istedi. Lens araya girip tehlikeyi önledi.

34' DİREK! Beşiktaş 2. gole yaklaştı! Dorukhan baskıyla topu kazandı, Güven'in ara pasında yine Dorukhan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleciden seken top direkten döndü.

41' Sağ kanattan Lens'in ortasında Güven gelişine bir vuruş yaptı. Kaleci Kieszek topu çeldi. Seken topa Dorukhan vuruşunu yaptı. Top çerçeveyi bulmadı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

47' Sağ kanattan Ljajic köşe vuruşu kullandı. Bruno Moreira'dan seken top kaleci Kieszek'te kaldı.

56' Mane'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Bruno Moreira kafayı vurdu. Top üst direkten sekip auta gitti.

61' Rıdvan uzun bir topla Boyd'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Kaleci Kieszek kalesini terk edip Boyd'dan önce araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

73' Ceza alanına uzun gönderilen topta Bruno yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

82' Rio Ave bu bölümde beraberlik golü için bastırıyor

85' Sağ kanattan Mane'nin ortasında Bruno Moreira kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

90' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Karşı karşıya kalan Mensah'ın vuruşunda top ağlara gitmedi

Maçta normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalar oynanacak...

91' İlk uzatma devresi başladı

İlk uzatma devresi pozisyonsuz sona erdi

106' İkinci uzatma devresi başladı

Uzatmalar da sona erdi: 1-1