Beşiktaş Rio Ave maçında penaltılarla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

24 Eylül 2020 Perşembe - 22:51
Beşiktaş, UEFA Avrupa
Ligi 3. ön eleme turu maçında Rio
Ave'ye penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda etti.
BEŞİKTAŞ 1-1 RIO AVE (PENALTILAR)
GOL: 15' Güven Yalçın, 85' Bruno Moreira
İlk yarı sonucu: 1-0
Normal süre sonucu: 1-1
PENALTILAR
Mensah penaltıyı gole çevirdi 1-0
Moreira penaltıyı gole çevirdi 1-1
Gökhan Töre penaltıyı gole çevirdi 2-1
Santos penaltıyı gole çevirdi 2-2
Welinton penaltıyı kaçırdı 2-2
Jambor penaltıyı gole çevirdi 2-3
Larin penaltıyı kaçırdı 2-3
Rio Ave'de penaltı gol oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven
Beşiktaş yedekler: Ersin, Vida, Kartal, Mensah, Hasic, Gökhan Töre, Larin
Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos, Moreira
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1' Mücadele başladı! Başarılar Beşiktaş
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4' Ljajic'in ara pasında Güven Yalçın hareketlendi ancak top hızlı. Aut.
12' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ivo Pinto topu ceza sahasına doğru doldurdu. Toni Borevkovic'ten seken top auta gitti.
15' GOL! Beşiktaş Güven Yalçın'la öne geçti. Necip'in sağdan ortasında Güven arka direkte kafayla topu ağlara yolladı
19' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü
24' Ivo Pinto sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasına hareketlenen Piazon'u topla buluşturmak istedi. Lens araya girip tehlikeyi önledi.
34' DİREK! Beşiktaş 2. gole yaklaştı! Dorukhan baskıyla topu kazandı, Güven'in ara pasında yine Dorukhan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleciden seken top direkten döndü.
41' Sağ kanattan Lens'in ortasında Güven gelişine bir vuruş yaptı. Kaleci Kieszek topu çeldi. Seken topa Dorukhan vuruşunu yaptı. Top çerçeveyi bulmadı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
47' Sağ kanattan Ljajic köşe vuruşu kullandı. Bruno Moreira'dan seken top kaleci Kieszek'te kaldı.
56' Mane'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Bruno Moreira kafayı vurdu. Top üst direkten sekip auta gitti.
61' Rıdvan uzun bir topla Boyd'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Kaleci Kieszek kalesini terk edip Boyd'dan önce araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
73' Ceza alanına uzun gönderilen topta Bruno yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
82' Rio Ave bu bölümde beraberlik golü için bastırıyor
85' Sağ kanattan Mane'nin ortasında Bruno Moreira kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
90' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Karşı karşıya kalan Mensah'ın vuruşunda top ağlara gitmedi
Maçta normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalar oynanacak...
91' İlk uzatma devresi başladı
İlk uzatma devresi pozisyonsuz sona erdi
106' İkinci uzatma devresi başladı
Uzatmalar da sona erdi: 1-1
BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇINDAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz
temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor
maçına göre farklı bir kadroyla tur mücadelesi verdi.
Siyah-beyazlı ekip, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı.
Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N'Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı. Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu.
Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi.