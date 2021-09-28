Beşiktaş Rondae Hollis-Jefferson'u transfer etti

Beşiktaş Icrypex 26 yaşındaki uzun-forvet Rondae Hollis-Jefferson'u transfer ettiğini açıkladı.

28 Eylül 2021 Salı - 11:56
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Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;
 
Beşiktaş Icrypex takımımız, Rondea Hollis-Jefferson ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş Icrypex takımımız, NBA patentli Birleşik Amerikalı basketbolcu Rondae Hollis-Jefferson’ı kadrosuna kattı.
 
Rondae Hollis-Jefferson son olarak Portland Trail Blazers forması giydi.
 
Rondae Hollis-Jefferson kimdir?
 
3 Ocak 1995 ABD doğumlu olan Rondae Hollis-Jefferson 201 cm boyunda ve uzun-forvet olarak görev almaktadır.
 
2015 yılında Arizona Üniversitesi’nden mezun olan Rondae Hollis-Jefferson, buradaki son sezonunda süre aldığı 38 karşılaşmada; 11.2 sayı, 6.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.
 
2015 draftında, Portland Trail Blazers tarafından 1. tur 23. sıradan seçildikten sonra Brooklyn Nets tarafından takas edildi.
 
2015-2016 sezonunda Brooklyn Nets forması ile NBA'de 29 karşılaşmada parkeye çıkan basketbolcu; 5.8 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
 
2016-2017 sezonunda Brooklyn Nets ile 78 maça çıkan Rondae Hollis-Jefferson, 8.7 sayı, 5.8 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
 
2017-2018 sezonunda Brooklyn Nets forması altında 68 karşılaşmaya çıkan başarılı basketbolcu; 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını tutturdu.
 
2018-2019 sezonunda da Brooklyn Nets forması giyen Rondae Hollis-Jefferson, süre aldığı 63 karşılaşmada; 9.2 sayı, 5.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.
 
2019-2020 sezonunda Toronto Raptors ile 65 karşılaşmada parkeye çıkan basketbolcu; 6.6 sayı, 4.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarını yakaladı.
 
2020-2021 sezonunda Minnesota Timberwolves forması altında başlayan Rondae Hollis-Jefferson daha sonra Portland Trail Blazers’a transfer oldu. Burada 16 maçta; 2.3 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarını yakaladı.
 
Rondae Hollis-Jefferson 2021-2022 sezonu başında Beşiktaş Icrypex takımımız ile sözleşme imzaladı. 

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Etiketler: Rondae Hollis-Jefferson beşiktaş
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