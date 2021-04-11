Beşiktaş, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı!

Beşiktaş'ta transfere hız verildi. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş 'ta gelecek sezonun planları da yapılıyor. Siyah Beyazlılar daha önce de gündemine aldığı Köln forması giyen Salih Özcan transferini bitirmeye çok yakın.

Beşiktaş, sezon sonunda Köln ile sözleşmesi sona erecek Salih Özcan'ın transferi için oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Salih Özcan için ısrarcı olduğu vurgulandı.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Köln formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıktı kupada da 3 maç oynayan Salih Özcan toplamda 26 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. (Skorer)