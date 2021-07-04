Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

04 Temmuz 2021 Pazar - 19:21
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonu Aytemiz  Alanyaspor'da geçiren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan ile  sözleşme imzalandığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına  inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer  verildi.
 
Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe,  Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih, geçen sezon tüm  kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.
 

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