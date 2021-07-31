Beşiktaş şampiyon hocayla yollarını ayırdı

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 15:43
Beşiktaş Vodafone
Kadın Futbol Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahar Özgüvenç'e teşekkür ederiz" başlığı altında şu ifadelere yer verildi: "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş
Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Turkcell
Kadın Futbol Ligi şampiyonluğunda pay sahibi olan Bahar Özgüvenç’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."