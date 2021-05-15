Beşiktaş şampiyon oldu Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı! İlk açıklama...

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:47
| Son Güncelleme : 15 05 2021 - 23:23
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş
deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar Vida ve Ghezzal'ın atığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kara Kartal, Galatasaray
'ın 3-1 kazandığı son maçta averajla şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı.
Göztepe Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa ilk açıklamasını yapan Yalçın, "Hayırlı olsun" dedi.