Beşiktaş şampiyon oldu Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı! İlk açıklama...

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş Galatasaray'ın 3-1 kazandığı haftada averaj ile şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı. Göztepe Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa ilk açıklamasını yapan Yalçın, "Hayırlı olsun" dedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:47 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 23:23
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Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
 
Siyah-beyazlılar Vida ve Ghezzal'ın atığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
 
Kara Kartal, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı son maçta averajla şampiyonluğunu ilan etti.
 
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gözyaşlarına hakim olamadı.
 
Göztepe Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa ilk açıklamasını yapan Yalçın, "Hayırlı olsun" dedi.
 

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Etiketler: Beşiktaş şampiyon Sergen Yalçın
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