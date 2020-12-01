Beşiktaş şaşırdı! '5 milyon euro mu?'

Sporting Lisbon, Rosier için Beşiktaş'tan 5 milyon euro istedi.

01 Aralık 2020 Salı - 12:28
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Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralayarak kadrosuna kattığı Rosier, performansıyla beğenileri kazandı.
 
Sağ bek oyuncusunun son durumu Spoting Lizbon yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.
 
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
 
Beşiktaş yönetiminin de performansını beğendiği ismi kadrosuna katmayı düşünebileceği biliniyor ancak satın alma opsiyonu olmaması işleri zorlaştırıyor.
 
Portekiz ekibi Türkiye'deki performansını beğendiği oyuncusu için, en düşük ücret olarak daha önce Dijon'a oyuncu için ödediği 5 milyon avroyu belirledi.
 
Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 24 yaşındaki bek oyuncusu, Portekiz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
 

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Etiketler: rosier beşiktaş
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