Beşiktaş Sergen Yalçın'dan sonra Salih Uçan transferini açıkladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın ile 1 yıl daha anlaşmaya vardıklarını söyleyen Emre Kocadağ, "Öncelikle tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın çift kupalı kocası. Türk futboluna katkı sağlamış bir hoca. Hocamız, 47-48 yaşında. Bu kariyer için genç sayılabilecek bir yaşta. Önünde çok uzun bir zaman var. Uzun bir hocalık dönemi olacak. Bu anlamda Beşiktaş'ta olması bize ayrı bir keyif veriyor. Ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Kendi öz kaynağımızdan çıkıp, şampiyonluk kupalarını kaldırmış olması bizim için ayrı bir gurur. Geçen sene itibariyle bu kupaların sonunda yeni sözleşmeyle alakalı, görüşmelerimiz başladı. Bu süreç bir parça uzun ve sancılı olmuş olabilir. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Bizim bu görüşmelerin sonunda olumlu biteceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Başkanımız olsun, yönetim kurulumuz olsun, biz bu sürecin olumlu biteceğine yürekten inanıyorduk. Hocamız da anlaşma taraftarıydı. Bu süreçler hedefleri olan takımlarda yaşanabiliyor. Beşiktaş gibi camialarda bazen bu süreçlerin uzaması, yanlış anlaşılmamalı. Uzayabilir. Bütün büyük kulüplerde yaşanabiliyor. Bazen çok erken de bitebiliyor. Buradan başka anlamlar çıkarmak, başka anlamlar yüklemek çok doğru olmaz. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Biz, gerçekten göreve geldikten sonra hocamıza inanarak görev verdik, Beşiktaş'ın başına getirdik. Hocamız da bu güvenin karşılığını verdi. Çift kupayla bizleri, Beşiktaş camiasını sevindirdi. bu anlamda da hak ettiği bir kontratı, anlaşmayı bizler ve başkanımız da ona sundu. Tabii birkaç günde sürecin uzamasından kaynaklı, sosyal medyada oluşan yorumlar oldu. Şunu ifade edebiliriz, başkanımız da bizler de yönetim kurulumuz da gerçekten en az Beşiktaş taraftarı kadar Sergen hocamızın kıymetini biliyor ve seviyoruz. Hocamızın da yönetim kurulumuza, başkanımıza ve bizlere karşı sevgi ve saygısında hiçbir kusur olmamıştır. Bu anlamda bizim aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Yazılanlar, çizilenler, bunu manipüle etmeye çalışanlara, gerçek Beşiktaş taraftarları lütfen prim vermesin. Bizim Beşiktaş taraftarının desteğine önümüzdeki süreçte çok ihtiyacımız var. Onların desteğini, bizlerin, hocamızın ve takımın arkasında durmasını istiyoruz. Onların gücünü hissetmek Şampiyonlar Ligi 'nde, önümüzdeki sene şampiyonluk yolunda ihtiyacımız olan bir konu. O anlamda Beşiktaş taraftarının sağduyusuna, güveniyorum. Onların da desteğini her zaman hissetmek istiyoruz. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Bir parça uzadı, belki bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini hocamız ve bizler gördük. Bizlere karşı olan sevgi ve saygılarını gördük. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta 1 sene daha inşallah çift kupalı, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Yarından itibaren hızlı bir şekilde transfer çalışmalarını başlayacaklarını söyleyen Kocadağ, "Biz hocamızla bazı konuları paylaşıyorduk. Bu süreçte durmadık tabii ki. Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimizle, hocamızla paylaştığımız isimler var. İnşallah yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde, bu konulara eğileceğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var. Hocamızın tavsiye ettiği oyuncular oldu, olacaktır. Bununla alakalı oturup, konuşacağız" diye konuştu.

"SÖZLEŞMENİN 1 SENE OLMASI HOCAMIZIN TERCİHİ"

1 senelik anlaşmanın Sergen Yalçın'ın tercihi olduğunu dile getiren Kocadağ, "Hocamızla biz ilk başladığımızda da 1.5 sene sözleşme yapmıştık. 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. O anlamda, bizim seneye takılacak bir konumuz yok. Bizim Sergen Yalçın ile gönül birlikteliğimiz, sözleşmelere sığacak şekilde değil. Oradaki sözleşmede yazan süre, sadece bir madde" dedi.

"SALİH UÇAN İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyleyen Emre Kocadağ, "Salih Uçan ile biz prensip anlaşmasına vardık. O anlamda bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı halledelim, sonrasında transferleri açıklayalım diye düşündük. Salih Uçan ile alakalı bir sıkıntı yok. Görüştüğümüz, son noktaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Tabii hocamızın onayından sonra biz bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız" diye konuştu.

"MANİPÜLASYON YAPMAYA ÇALIŞANLARA, TARAFTARLARIMIZ LÜTFEN PRİM VERMESİN"

Camia olarak tek vücut olduklarını dile getiren Kocadağ, "Bizim yönetim kurulumuzdan Sergen hocaya, Sergen hocadan da yönetim kurulu üyelerimize karşı sevgi, saygı anlamında hiçbir sıkıntı yok. Sadece bizim yol yürürken yaptığımız, tecrübelendiğimiz konular var. Bunların da tartışılması gayet normal. Biz de bunları tartışıp, aramızda çözdük. O anlamda isim olarak bir şey söylemeye gerek yok. İsimlere karşı takıldığı bir konu da yok Sergen hocanın. Bizim yönetim kurulumuz; birbirine bağlı, gerçekten kenetlenmiş bir yönetim kurulu. Başkanımız, yönetim kurulumuz, hocamız her zaman biriz. Bu camia tek bir vücut. O anlamda bizi bölmeye çalışanlara, bu konuda manipülasyon yapmaya çalışanlara, taraftarlarımız lütfen prim vermesin" şeklinde konuştu.