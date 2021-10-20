Beşiktaş servet tepti! 91 milyon TL

UEFA Şampiyonlar Ligi 'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. 90 dakika, konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş puansız son sırada yer aldı.

Kara Kartal, 2017-18 sezonunda olduğu gibi gruba 3'te 3 yaparak başlasaydı kasasına tam 91 milyon TL koyacaktı. Ancak Beşiktaş 3 maçtan puan çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına 2.8 milyon Euro (30.3 milyon TL), beraberlik başına ise 930 bin Euro (11 milyon TL) ödül veriliyor. Siyah-beyazlılar önemli bir para miktarından mahrum kaldı.

Beşiktaşa Şampiyonlar Liginden kötü haber 91 milyon TLyi kaçırdı

Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu

2- Borussia Dortmund / 6 puan

3- Sporting Lizbon / 3 puan