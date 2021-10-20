Beşiktaş servet tepti! 91 milyon TL

Dün akşam Sporting Lizbon'a farklı kaybeden Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gelirlerinden büyük bir darbe yedi.

20 Ekim 2021 Çarşamba - 9:10
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. 90 dakika, konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş puansız son sırada yer aldı.
 
Kara Kartal, 2017-18 sezonunda olduğu gibi gruba 3'te 3 yaparak başlasaydı kasasına tam 91 milyon TL koyacaktı. Ancak Beşiktaş 3 maçtan puan çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına 2.8 milyon Euro (30.3 milyon TL), beraberlik başına ise 930 bin Euro (11 milyon TL) ödül veriliyor. Siyah-beyazlılar önemli bir para miktarından mahrum kaldı.
 
 Beşiktaşa Şampiyonlar Liginden kötü haber 91 milyon TLyi kaçırdı
 
Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu
 
1- Ajax / 9 puan
 
2- Borussia Dortmund / 6 puan
 
3- Sporting Lizbon / 3 puan
 
4- Beşiktaş / 0 puan

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Etiketler: beşiktaş sporting lizbon
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