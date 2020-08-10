Beşiktaş Sevdalıları Kanal D ekranında buluştu!

Türkiye’nin ilk spor kulübü Beşiktaş JK’nın “Bırakmam Seni” bağış kampanyasına destek gecesi 9 Ağustos Pazar akşamı Kanal D ’de yayınlandı. Beşiktaşlı sanatçı Yılmaz Erdoğan ve sunucu Damla Uğurtürk’ün sunduğu gecede Beşiktaş sevdalıları 156 bin adet SMS ve 385 bin adet Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verdi.

Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler hazır bulundu.

Gecede Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem , Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Erkan Petekkaya , Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler Beşiktaş’a destek olmak isteyen vatandaşlarla telefon bağlantısı gerçekleştirerek geceye katkı sağladı.

156 bin adet SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 Bin adet Hatıra Tişört Bağışının yapıldığı gecede ayrıca Beşiktaş Kabataş Vakfı Başkanı Anıl Cansızoğlu, hayatını kaybeden genç spor spikeri Emre Gönlüşen'in iki kızının eğitim masraflarını üstlendiklerini açıkladı. Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gönlüşen’in kızlarının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.

Beşiktaş JK tarafından 12 Haziran 2020 tarihinde başlayan ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına iki ayda yapılan toplam bağış tutarı 150 milyon TL’ye yaklaşırken, SMS ise 427.683’e ulaştı.

İlk bir saatte 55 milyon TL destek, 100 bine yakın SMS

Program boyunca gsm hatlarından “Bırakmam” yazıp 1903’e mesaj atan izleyiciler “Ödül Senin” isimli çekilişe katılmaya hak kazandılar. Yoğun ilgi gören canlı yayının ilk bir saatinde bağış miktarı 55 milyon TL olurken, yine ilk bir saat içinde 100 bine yakın SMS atıldı. 10 milyon TL ile kampanyaya destek olan Rahmi Koç, yapmış olduğu bağış miktarı ile gecenin yıldızı olarak tüm Beşiktaş camiasının gönlünü bir kez daha fethetti. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’den 5 milyon TL ve Yönetim Kurulu’ndan 5 milyon TL olmak üzere yönetimden de 10 milyon TL’lik katkı geldi. Çebi Ailesi 2 milyon TL, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 2 milyon TL, Nevzat Demir 2 milyon TL, Cemil Kazancı 2 milyon TL, Hüseyin Yücel 1 milyon 903 bin TL, Umut Tahir Güneş 1 milyon TL, Tevfik Yamantürk 1 milyon TL, Ömer Dalgakıran 1 milyon TL, Sait Ulusoy 1 milyon TL, Fatih Avşar 1 milyon TL, Celal Aral 1 milyon TL ve Hakan Aydın da 1 milyon TL’lik bağış yaptı. Tüm Türkiye’den yüz binlerce kişinin bağışlarıyla katıldığı gecede farklı takım taraftarlarının bağışları da öne çıktı.

Fenerbahçeli Cem Yılmaz’dan 20 bin TL destek!

Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Çalışkan 200 bin TL, Trabzonspor lu iş insanı Nevzat Aydın 200 bin TL, Fenerbahçeli Cem Yılmaz 20 bin TL katkıda bulundu. Tüm gece telefon başında bağış toplayan Hülya Avşar, kampanyaya 50 bin TL destek verirken; Murat Boz 100 bin TL, Barış Murat Yağcı hayranları ise 125 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Haluk Levent de 150 bin TL bağışlayacağının sözünü verdi.

Gecenin en anlamlı bağışlarından biri, Optik Başkan lakabıyla bilinen ve 2007 yılında hayatını kaybeden, Çarşı grubu lideri Mehmet Işıklar'ın ailesi tarafından yapıldı. Baba Abdullah Işıklar adına kampanyaya katılan Işıklar ailesi, emekli maaşlarından 1000'er lirayı Beşiktaş için bağışladı. Optik Başkan adına yapılan manevi değeri oldukça yüksek olan bu bağış, Beşiktaşlıları duygulandırdı.

Canlı yayın sonunda toplanan bağış miktarı toplam 80 milyon TL oldu