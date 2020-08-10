Beşiktaş Sevdalıları Kanal D ekranında buluştu!

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:19
| Son Güncelleme : 10 08 2020 - 13:27
Türkiye’nin ilk spor
kulübü Beşiktaş
JK’nın “Bırakmam Seni” bağış kampanyasına destek gecesi 9 Ağustos Pazar akşamı Kanal D
’de yayınlandı. Beşiktaşlı sanatçı Yılmaz Erdoğan
ve sunucu Damla Uğurtürk’ün sunduğu gecede Beşiktaş sevdalıları 156 bin adet SMS ve 385 bin adet Hatıra Tişörtü ile Beşiktaş’a destek verdi.
Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler hazır bulundu.
Gecede Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem
, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Erkan Petekkaya
, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler Beşiktaş’a destek olmak isteyen vatandaşlarla telefon bağlantısı gerçekleştirerek geceye katkı sağladı.
156 bin adet SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 Bin adet Hatıra Tişört Bağışının yapıldığı gecede ayrıca Beşiktaş Kabataş
Vakfı Başkanı Anıl Cansızoğlu, hayatını kaybeden genç spor spikeri Emre Gönlüşen'in iki kızının eğitim
masraflarını üstlendiklerini açıkladı. Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gönlüşen’in kızlarının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.
Beşiktaş JK tarafından 12 Haziran 2020 tarihinde başlayan ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına iki ayda yapılan toplam bağış tutarı 150 milyon TL’ye yaklaşırken, SMS ise 427.683’e ulaştı.
İlk bir saatte 55 milyon TL destek, 100 bine yakın SMS
Program boyunca gsm hatlarından “Bırakmam” yazıp 1903’e mesaj atan izleyiciler “Ödül Senin” isimli çekilişe katılmaya hak kazandılar. Yoğun ilgi gören canlı yayının ilk bir saatinde bağış miktarı 55 milyon TL olurken, yine ilk bir saat içinde 100 bine yakın SMS atıldı. 10 milyon TL ile kampanyaya destek olan Rahmi Koç, yapmış olduğu bağış miktarı ile gecenin yıldızı olarak tüm Beşiktaş camiasının gönlünü bir kez daha fethetti. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’den 5 milyon TL ve Yönetim Kurulu’ndan 5 milyon TL olmak üzere yönetimden de 10 milyon TL’lik katkı geldi. Çebi Ailesi 2 milyon TL, Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği 2 milyon TL, Nevzat Demir
2 milyon TL, Cemil Kazancı 2 milyon TL, Hüseyin Yücel 1 milyon 903 bin TL, Umut Tahir Güneş 1 milyon TL, Tevfik Yamantürk 1 milyon TL, Ömer Dalgakıran 1 milyon TL, Sait Ulusoy 1 milyon TL, Fatih Avşar 1 milyon TL, Celal Aral 1 milyon TL ve Hakan Aydın
da 1 milyon TL’lik bağış yaptı. Tüm Türkiye’den yüz binlerce kişinin bağışlarıyla katıldığı gecede farklı takım taraftarlarının bağışları da öne çıktı.
Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Çalışkan 200 bin TL, Trabzonspor
lu iş insanı Nevzat Aydın 200 bin TL, Fenerbahçeli Cem Yılmaz 20 bin TL katkıda bulundu. Tüm gece telefon başında bağış toplayan Hülya Avşar, kampanyaya 50 bin TL destek verirken; Murat Boz
100 bin TL, Barış Murat Yağcı hayranları ise 125 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Haluk Levent
de 150 bin TL bağışlayacağının sözünü verdi.
Gecenin en anlamlı bağışlarından biri, Optik Başkan lakabıyla bilinen ve 2007 yılında hayatını kaybeden, Çarşı grubu lideri Mehmet Işıklar'ın ailesi tarafından yapıldı. Baba Abdullah Işıklar adına kampanyaya katılan Işıklar ailesi, emekli maaşlarından 1000'er lirayı Beşiktaş için bağışladı. Optik Başkan adına yapılan manevi değeri oldukça yüksek olan bu bağış, Beşiktaşlıları duygulandırdı.
Canlı yayın sonunda toplanan bağış miktarı toplam 80 milyon TL oldu
Ünlü sanatçıların katkılarıyla süren program süresince toplamda 156 bin adet SMS gönderildi. Beşiktaş Sevdalıları; 80 Milyon TL değerinde 385 Bin adet Hatıra Tişört bağışı ile geceye damga vurdu. Buna göre program sonunda toplanan bağış miktarı toplam 80 milyon TL’ye ulaştı. 09.09.2020 tarihine kadar SMS gönderilebilecek olan milli piyango
etkinliği, 19.09.2020 çarşamba günü saat 19.03’te yine Vodafane Park’ta gerçekleşecek çekiliş ile son bulacak.