Beşiktaş - Sivasspor

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Kara Kartal 3 puanı hansesine yazdırdığı takdirde 2. sıraya yerleşecek. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 19:17
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Süper Lig'de Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, Galatasaray'ın lider olduğu bu hafta 2'nciliği kovalayacak. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
7' Sivasspor'da Fajr'in şutunda top savunmadan geri döndü.
3' Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gradel'in kale önünde vuruşunda kaleci Ersin topu çıkardı.
 
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Necip; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Güven Yalçın.
 
Beşiktaş'ın yedekleri: Utku, Montero, Oğuzhan Özyakup, Larin, Hasic, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar Saatçı.
 
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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