Beşiktaş - Sivasspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son haftalarda ciddi eksiklerle maçlara çıkmak zorunda olan Beşiktaş 'ta Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yerlerini aldı. Yine de takımdaki eksik sayısı çok fazla... Tam 8 oyuncu; Welinton, Franciso Montero, Mehmet Topal , Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou ve Cyle Larin henüz iyileşmiş değil. TD Sergen Yalçın'ın stoperde genç Serdar Saatçı'nın yanında Vida ile maça başlaması bekleniyor. Kalede Ajax maçının aksine Mert Günok'u görebiliriz. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Fabrice N'Sakala görev yapacaktır. Ajax maçında iyi bir performans ortaya koyan Can Bozdoğan, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de kendine yer bulabilir. Savunmanın önünde Josef de Souza değişilmez, hücumun en ilerisinde de Michy Batshuayi banko...

Sezona Konyaspor ve Trabzonspor yenilgileriyle başlayan Sivasspor , sonrasındaki 5 maçta yenilmedi ve 9 puan toplamayı başardı. Özellikle geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-0'lık galibiyet oldukça sükseliydi... Yunan stoper Dimitris Goutas oldukça formda (5 maç - 4 gol) ve 1.93m'lik boyuyla duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yiğidolar'ın deplasman kafilesinde Aaron Appindangoye ve Leke James yer almadı. Goutas'ın savunma partneri Caner Osmanpaşa olacak. Geçen sezon 25 gol katkısı vererek (11 gol - 14 asist) Süper Lig'in en değerli isimlerinden biri haline gelen Max Gradel, bu sezonun ilk 6 maçını sessiz geçtikten sonra Karagümrük karşısında 1 gol 1 asistle kendini hatırlattı. Gradel'in tersinde İstanbul 'da Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatan Pedro Henrique forma giyecek. Hücumda toplar Olarenwaju Kayode ya da Mustapha Yatabare'de toplanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Sivasspor, Süper Lig tarihinde hiçbir rakibini deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla mağlup etmedi. (6 kez)

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