Beşiktaş - Sivasspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Hollanda'ya birçok eksikle gidip eli boş dönen Beşiktaş, son 5 lig maçında yenilgisi olmayan Sivasspor'u Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

02 Ekim 2021 Cumartesi - 8:28
İLGİLİ HABERLER
Kayserispor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları Günün En Çok Oynanan Maçları Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Son haftalarda ciddi eksiklerle maçlara çıkmak zorunda olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yerlerini aldı. Yine de takımdaki eksik sayısı çok fazla... Tam 8 oyuncu; Welinton, Franciso Montero, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou ve Cyle Larin henüz iyileşmiş değil. TD Sergen Yalçın'ın stoperde genç Serdar Saatçı'nın yanında Vida ile maça başlaması bekleniyor. Kalede Ajax maçının aksine Mert Günok'u görebiliriz. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Fabrice N'Sakala görev yapacaktır. Ajax maçında iyi bir performans ortaya koyan Can Bozdoğan, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de kendine yer bulabilir. Savunmanın önünde Josef de Souza değişilmez, hücumun en ilerisinde de Michy Batshuayi banko... 
 
Sezona Konyaspor ve Trabzonspor yenilgileriyle başlayan Sivasspor, sonrasındaki 5 maçta yenilmedi ve 9 puan toplamayı başardı. Özellikle geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-0'lık galibiyet oldukça sükseliydi... Yunan stoper Dimitris Goutas oldukça formda (5 maç - 4 gol) ve 1.93m'lik boyuyla duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yiğidolar'ın deplasman kafilesinde Aaron Appindangoye ve Leke James yer almadı. Goutas'ın savunma partneri Caner Osmanpaşa olacak. Geçen sezon 25 gol katkısı vererek (11 gol - 14 asist) Süper Lig'in en değerli isimlerinden biri haline gelen Max Gradel, bu sezonun ilk 6 maçını sessiz geçtikten sonra Karagümrük karşısında 1 gol 1 asistle kendini hatırlattı. Gradel'in tersinde İstanbul'da Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatan Pedro Henrique forma giyecek. Hücumda toplar Olarenwaju Kayode ya da Mustapha Yatabare'de toplanacak.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Beşiktaş son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- Sivasspor, Süper Lig tarihinde hiçbir rakibini deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla mağlup etmedi. (6 kez)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %25'lik kesim siyah-beyazlı ekibin taraftar desteğiyle Dolmabahçe'de Sivasspor'u yenmesini bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia iddaa misli misli.com Beşiktaş Sivasspor Beşiktaş - Sivasspor Beşiktaş - Sivasspor maçı Beşiktaş - Sivasspor maçı kaçta Beşiktaş - Sivasspor maçı nerede Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Pelkas kayıp! Yunan yıldız geçen seneyi aratıyor: Ne gol ne de asist... Fenerbahçe'de Pelkas kayıp! Yunan yıldız geçen seneyi aratıyor: Ne gol ne de asist...
Marsilya maçı sonrası Marcao gelişmesi! Galatasaray'da aldığı ceza sorası...Marsilya maçı sonrası Marcao gelişmesi! Galatasaray'da aldığı ceza sorası... Başakşehir'de Aykut Kocaman yönetime istifasını sundu! Yerine sürpriz aday: Gelecek isim... Başakşehir'de Aykut Kocaman yönetime istifasını sundu! Yerine sürpriz aday: Gelecek isim... Yunanlılardan küstah manşetler ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ali Koç Vitor Pereira'yı desteklediYunanlılardan küstah manşetler ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ali Koç Vitor Pereira'yı destekledi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.