Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Gaziantep Basketbol: 73

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında Gaziantep Basketbol'u 78-73 yendi.

AA 15 Aralık 2019 Pazar - 15:45 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 15:48
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Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 5. galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı ve 7. yenilgisini aldı.
 
İki takım da karşılaşmaya iyi savunmalarla başladı. İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı tanımayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 5. dakikayı 10-5 önde geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-14 üstün tamamladı.
 
İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı kullanarak sayılar üretti ve Beşiktaş Sompo Sigorta, 15. dakikayı 30-25 galip durumda geçti. Dış şutlarda isabet bulan siyah-beyazlılar, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-27. Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 44-36 önde gitti.
 
Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 23. dakika içinde öne geçti: 44-45. Theodore'un hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline geçiren Beşiktaş Sompo Sigorta, 28. dakikada 9 sayılık farkı yakaladı: 59-50. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 65-57 üstün girdi.
 
Final periyodunda Jelovac'la boyalı alanı iyi kullanan Gaziantep Basketbol, 35. dakikada farkı 1'e indirdi: 67-66. Konuk ekip Theodore'u durdurmakta zorlandı ve Beşiktaş Sompo Sigorta sahadan 78-73 galip ayrıldı.
 
Siyah-beyazlılarda 27 sayı üreten Jordan Theodore, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ise Stevan Jelovac'ın 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
 
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
 
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin
 
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 27, Gotcher 7, McKissic 11, Durisic 11, Oğuz Savaş 2, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 10, McAdoo 2
 
Gaziantep Basketbol: Vasilauskas 11, Erol Can Çinko, Crawford 17, Orhan Aydın Haciyeva 5, Buva 14, İsmail Cem Ulusoy 7, Murat Göktaş, Jelovac 19, Metehan Akyel
 
1. Periyot: 19-14
 
Devre: 44-36
 
3. Periyot: 65-57

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Etiketler: ING Basketbol Süper Ligi Gaziantep Basketbol Beşiktaş Sompo Sigorta
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