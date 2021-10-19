Beşiktaş - Sporting Lizbon (CANLI ANLATIM)

71'Inacio sarı kart gördü.

69'Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda Adan gole izin vermedi. Batshuayi'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada. 68'KAÇTI! Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

66'DİREKTEN DÖNDÜ: Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pedro Porro'nun arka direğe çıkarttığı topa Paulinho dokundu. Top direkten döndü.



65'Sporting bu bölümde oyun un temposunu düşürmeye çalışıyor. 63'Ghezzal'in sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı. 61'AZ FARKLA DIŞARIYA! Ceza sahasının solunda topla buluşan Batshuayi, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

61'KAÇTI! Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Larin'in şutunda Adan soluna uzanarak topu çeldi.

59'Bu dakikalarda iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

57'Ghezzal sarı kart gördü.

56'Ghezzal'in sağ kanattan yerden ceza sahasına doğru gönderdiği topu Coates uzaklaştırdı.

54'Alex Teixeira'nın sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı. 53'Sarabia'nın sağ kanattan yerden kale sahasına kestiği topu Ersin kontrol etti.

51'Ghezzal'in pasıyla Alex Teixeira savunma arkasına sarkmak istedi. Top kaleci Adan'da kaldı.

50'Sarabia'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Pedro Porro'nun şutu Vida'dan döndü.

49'Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Batshuayi topa doğru hareketlendi. Kaleci Adan topu kontrol etti.

48'İlk yarının son düdüğü çaldı. Beşiktaş , Sporting karşısında ilk 45 dakikayı 3-1 geride kapattı. 48'Sol kanattan Sarabia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Pedro Goncalves'in şutu üstten auta gitti.

İLK YARI SONA ERDİ. BEŞİKTAŞ 1 SPORTİNG LİZBON 3

43'GOL: Penaltı atışını kullanan Sarabia topu ağlara gönderdi.



42'Vida sarı kart gördü.



40'PENALTI! Sarabia'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Coates kafayı vurdu. Ersin gole izin vermedi. Bu pozisyon VAR incelemesinden geçti ve Coates'in vuruşunda topun Vida'nın elinden sektiği tespit edilip penaltı kararı verildi.



39'Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Paulinho, kale sahasına sert bir orta kesti. Welinton araya girip topu kornere gönderdi.

37'DİREKTEN DÖNDÜ! Josef'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu yan direkten döndü.



36'Hızlı gelişen atakta Pedro Porro ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Vida'dan seken top dışarıya gitti.



36'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Josef ön direkte topu karşıladı.



35'Sol kanattan ceza sahasına sokulan Matheus Reis'in ortasında top üstten auta gitti.