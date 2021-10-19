Beşiktaş - Sporting Lizbon (CANLI ANLATIM)

19 Ekim 2021 Salı - 19:43
| Son Güncelleme : 19 10 2021 - 21:19
71'Inacio sarı kart gördü.
69'Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda Adan gole izin vermedi. Batshuayi'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.
68'KAÇTI! Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.
66'DİREKTEN DÖNDÜ: Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pedro Porro'nun arka direğe çıkarttığı topa Paulinho dokundu. Top direkten döndü.
65'Sporting bu bölümde oyun
un temposunu düşürmeye çalışıyor.
63'Ghezzal'in sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
61'AZ FARKLA DIŞARIYA! Ceza sahasının solunda topla buluşan Batshuayi, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.
61'KAÇTI! Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Larin'in şutunda Adan soluna uzanarak topu çeldi.
59'Bu dakikalarda iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
57'Ghezzal sarı kart gördü.
56'Ghezzal'in sağ kanattan yerden ceza sahasına doğru gönderdiği topu Coates uzaklaştırdı.
54'Alex Teixeira'nın sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.
53'Sarabia'nın sağ kanattan yerden kale sahasına kestiği topu Ersin kontrol etti.
51'Ghezzal'in pasıyla Alex Teixeira savunma arkasına sarkmak istedi. Top kaleci Adan'da kaldı.
50'Sarabia'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Pedro Porro'nun şutu Vida'dan döndü.
49'Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Batshuayi topa doğru hareketlendi. Kaleci Adan topu kontrol etti.
48'İlk yarının son düdüğü çaldı. Beşiktaş
, Sporting karşısında ilk 45 dakikayı 3-1 geride kapattı.
48'Sol kanattan Sarabia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Pedro Goncalves'in şutu üstten auta gitti.
İLK YARI SONA ERDİ. BEŞİKTAŞ 1 SPORTİNG LİZBON 3
43'GOL: Penaltı atışını kullanan Sarabia topu ağlara gönderdi.
42'Vida sarı kart gördü.
40'PENALTI! Sarabia'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Coates kafayı vurdu. Ersin gole izin vermedi. Bu pozisyon VAR incelemesinden geçti ve Coates'in vuruşunda topun Vida'nın elinden sektiği tespit edilip penaltı kararı verildi.
39'Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Paulinho, kale sahasına sert bir orta kesti. Welinton araya girip topu kornere gönderdi.
37'DİREKTEN DÖNDÜ! Josef'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu yan direkten döndü.
36'Hızlı gelişen atakta Pedro Porro ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Vida'dan seken top dışarıya gitti.
36'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Josef ön direkte topu karşıladı.
35'Sol kanattan ceza sahasına sokulan Matheus Reis'in ortasında top üstten auta gitti.
32'Beşiktaş sol kanadını kullanarak rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor.
30'N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin şutu yandan dışarıya gitti. Batshuayi'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.
26'GOL: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Paulinho'nun aşırttığı topa arka direkte Coates dokundu ve topu ağlara yolladı.
26'Sarabia çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Pjanic araya girdi.
26'Sarabia çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Pjanic araya girdi.
25'Beşiktaş taraftarı golden sonra takımlarına büyük bir destek veriyor.
23'GOL Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
22'TEHLİKE: Kaleci Adan'ın degajıyla topla buluşan Pedro Goncalves, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ersin sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi.
21'Beşiktaş pas yaparak rakip yarı alana yerleşti ve boşluk bulmaya çalışıyor.
19'Ghezzal'in kale sahasına doğru verdiği şık pasta Batshuayi topa doğru hamle yaptı ama dokunmadı.
18'TEHLİKE: Pedro Goncalves'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Matheus Reis'in şutu üstten auta gitti.
17'Sol kanatta rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ortasında arka direğe düşen topu kaleci Adan kontrol etti.
16'Rosier'in derinlemesine pasıyla Batshuayi savunmanın arkasına sarkmak istedi ama topu kontrol edemedi.
Seken top kaleci Adan'da kaldı.
14'GOL: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Inacio'nun aşırttığı topa kale sahasında Coates kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
14'ERSİN KURTARDI! Pedro Porro'nun sağ kanattan yerden ortasında Sarabia ön direkte vuruşunu yaptı. Ersin köşeye giden topu çelerek gole izin vermedi.
12'Pjanic'in sağ çaprazdan arka direğe kestiği topa Alex Teixeira dokundu. Kaleci Adan gole izin vermedi. Alex Teixeira'nın topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.
9'Beşiktaş rakip yarı alandaki baskılı oyununu sürdürüyor.
9'Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Coates topu uzaklaştırdı.
7'Pjanic'in direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.
6'Alex Teixeira, sol çaprazdan ceza sahasına doğru sokulmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
5'Ghezzal'in pasıyla Batshuayi savunmanın arkasına sarkmak istedi. Feddal araya girdi.
4'AZ FARKLA DIŞARIYA! Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ghezzal'in vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.
3'Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top üst ağlarda kaldı.
2'Sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ortasında Feddal araya girip topu kornere gönderdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi
C Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz
ekibi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Vodafone
Park'ta oynanan ve 19.45'te başlayan mücadeleyi hakem Slavko Vincic yönetiyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi
SPORTING LIZBON: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves
Yedekler
Beşiktaş: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Necip, Kenan, Serdar, Umut
Sporting: Paulo, Virginia, Cabral, Nuno Santos, Luis Neto, Ugarte, Vinagre, Tomas, Esgaio, Bragança