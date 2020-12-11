Beşiktaş'ta 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

11 Aralık 2020 Cuma - 19:16
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Süper Ligin 12nci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspora konuk olacak Beşiktaşta rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, bir futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.
 
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Süper Ligin 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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