Beşiktaş'ta 2 B.Dortmund'da 5 eksik var!

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise yarın grubun ilk maçında evinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi Dortmund'un kadrosu belli oldu.

DORTMUND'DA 5 EKSİK

Kadrosunda Haaland, Reus ve Belingham gibi etkili isimlere sahip olan Dortmund'un kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Thorgan Hazard, Emre Can , Zagadou, Reyna ve Schulz gibi önemli isimler yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA VIDA VE TEİXEİRA KADRODA YOK

Bu hafta Yeni Malatyaspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Vida ve Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek. İki önemli oyuncusunu kaybeden Sergen Yalçın Vida'nın yerine Necip'i ya da Montero'yu oynatacak. Sol bekte N'sakala'nın oynaması bekleniyor.